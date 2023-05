Juventus-Siviglia, Rabiot a terra ma niente rigore: la rabbia dei tifosi bianconeri sui social

Juventus-Siviglia farà discutere nelle prossime ore anche e soprattutto per l’episodio che ha visto protagonista Adrien Rabiot. Il centrocampista bianconero è finito a terra in area dopo un contrasto, apparso subito dubbio: nessun intervento del Var, quando le immagini mostrano un’entrata pericolosa e senza alcun contatto con la palla da parte del difensore. Sul web scoppia la rabbia dei tifosi juventini, che accusano di malafede l’Uefa e il suo presidente Ceferin. Ricordiamo che non è ipotesi remota, stando alle ultime indiscrezioni, un’esclusione della Juventus dalle competizioni europee della prossima stagione.

Le reazioni social

Falli netti non fischiati, ammonizioni nette non date, un rigore stra netto su #Rabiot neanche preso in considerazione dal #VAR, ma cos’altro più ci dovete combinare contro? 🤦🏻‍♂️ Siete assolutamente vergognosi ed in malafede! #JuventusSiviglia #EuropaLeague #UefaMafia #CeferinOut pic.twitter.com/k4wDBvQWPP — Juventus Fans (@juventusfans) May 11, 2023

Ad ogni modo l’intento di farci restare fuori dalla finale è chiaro. Su #Rabiot un rigore SOLARE #JuventusSevilla — 🤍Annamaria🖤 (@Anna_1897) May 11, 2023

#Juventus oscena ma il rigore non concesso a #Rabiot è la certificazione della malafede più assoluta.#JuventusSiviglia — Luca Gramellini (@LGramellini) May 11, 2023