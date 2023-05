Harakiri Fiorentina: rimontata e sconfitta dal Basilea per 1-2

Vero e proprio harakiri della Fiorentina in Conference League: in casa, contro il Basilea, si fa rimontare sull’1-2 negli ultimi 20 minuti nella semifinale d’andata. Diventa difficilissimo così per i viola di Vincenzo Italiano prendere la qualificazione per la finale. Gara che era anche iniziata bene per la viola, che era passata in vantaggio al minuto 25′ grazie al gol di Arthur Cabral (ex di giornata), che di testa aveva sfruttato l’assist di Lucas Martinez Quarta.

Nel secondo tempo invece, i viola escono dal campo, e nonostante il doppio dei tiri effettuati rispetto all’avversario, chiuderà con la metà dei gol. Al minuto 71′ si mette in proprio il classe 2003 Andy Diouf, che prende pallone da metà campo e la insacca direttamente nell’angolino basso, alla sinistra di Terraciano. Il gol decisivo arriva al minuto 93′, con Zeki Amdouni che al volo mette dentro l’assist di Darian Males. 1-2 il risultato finale, e risultato che sarà da ribaltare giovedì prossimo in Svizzera.