Bove fa sognare la Roma, i giallorossi battono 1-0 il Bayer Leverkusen nella semifinale di andata

La Roma conquista il successo contro il Bayer Leverkusen nel match valevole per la semifinale di andata di Europa League 2022/2023, a decidere la contesa è una rete realizzata da Edoardo Bove. La formazione guidata da Josè Mourinho, nonostante i numerosi infortuni e diverse problematiche legate ad altri fattori, riescono a fare un importante passo in avanti verso la seconda finale europea consecutiva, aggiudicandosi il primo round di un confronto che resta comunque apertissima. La compagine capitolina, infatti, dovrà fare molta attenzione su un campo insidioso ed evitare di sbagliare l’approccio, tentando magari di colpire appena possibile. Con la speranza di avere a disposizione anche Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum dal primo minuto, che sicuramente farebbero molto comodo ai fini del risultato.

I tedeschi si rendono protagonisti di un buon avvio di partita, rendendosi subito pericolosi prima con Andrich e poi con Wirtz, che però peccano di imprecisione. La reazione della Roma arriva al 19′ con un colpo di testa di Ibanez sugli sviluppi di calcio d’angolo battuto da Pellegrini, che viene miracolosamente sventato da Hradecky. Il club capitolino appare in crescita con il passare dei minuti e continua ad insistere nelle proprie azioni offensive, senza però riuscire a sfondare. All’intervallo, dunque, il punteggio è di 0-0.

Nella ripresa, dopo una conclusione sul fondo di Celik, i ragazzi di Mourinho trovano la rete del vantaggio con Edoardo Bove che, successivamente al tiro di Abraham respinto da Hradecky, mette a segno il tap-in vincente che vale l’1-0. A questo punto per la Roma c’è da soffrire poiché il Bayer Leverkusen cambia marcia andando alla ricerca del pareggio. Belotti ha la chance del raddoppio, ma Hradecky si fa trovare ancora una volta attento e chiude la saracinesca. A tre minuti dal 90′ lungo lancio di Azmoun per Frimpong, che calcia a botta sicura ma quando sembra fatta per l’1-1, ci pensa Cristante a salvare tutto sulla linea di porta. La Roma, dunque, porta a casa un prezioso successo per 1-0 in vista del ritorno in Germania.

Una vittoria estremamente importante per i giallorossi, che arriveranno in Germania con due risultati su tre a disposizione e la consapevolezza di poter far male agli avversari. A mettere la firma su questa affermazione della Roma, poi, è Edoardo Bove, un calciatori romano e cresciuto nelle giovanili di questa squadra. Un simbolo che dimostra come si possa andare oltre le difficoltà e gli infortuni, andando in campo con grinta, determinazione e consapevolezza dei propri mezzi. In caso di esito positivo del doppio confronto per i giallorossi sarebbe la seconda semifinale europea consecutiva, dopo quella dello scorso anno vinta in Conference League.