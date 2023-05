Milan-Inter, Brahim Diaz: “Partita pazzesca, ci saranno tanti duelli”

“Derby con l’Inter? Li abbiamo già affrontati tante volte…Sarà una partita pazzesca, con tanti duelli e si vedrà quali colori dominano la città. Sarà emozionante, di sicuro. C’è atmosfera da derby, è palpabile e la gente non vede l’ora che arrivi. Sono sempre partite importanti ma stavolta è anche una semifinale di Champions League…”. Lo ha detto Brahim Diaz in un’intervista a Marca in vista della semifinale di andata contro l’Inter. Sul suo momento in rossonero: “Qui ho fatto un ulteriore passo in avanti, sono un giocatore importante per la mia squadra, genero più occasioni, faccio registrare passaggi chiave, ho più fiducia. Se la partita è equilibrata, cerco di mettere la mia magia per cambiarla. E quest’anno sta accadendo, e anche nei grandi appuntamenti. In Italia il calcio è più tattico: a volte non è necessario correre così tanto, ma visualizzare il gioco. Sono maturato in questo. E, in più, sono migliorato difensivamente e nel capire che qualsiasi giocata può essere un’occasione per attaccare. Sono fortunato ad essere ambidestro e posso facilmente girarmi in entrambe le direzioni”. Su Leao: “È un grande giocatore, con un fisico incredibile. Devi dargli sempre la palla, perché è inarrestabile. Siamo amici, parliamo molto e questo rende tutto più facile. Lo guardo subito per creare pericolo. È molto veloce. Simile a ‘Vinicius? Hanno qualcosa di simile: sono entrambi grandi giocatori, oltre al fatto che entrambi partono dallo stesso settore, che è la sinistra del campo”.