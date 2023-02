Basket, qualificazioni Mondiali 2023: 13 azzurri per il match in Spagna

L’Italia di basket è pronta a partire per Caceres, dove domenica è in programma la sfida alla Spagna di Scariolo nell’ultimo impegno di FIBA World Cup 2023 Qualifiers (ore 18.00, live Rai Sport, Eleven e Sky Sport Arena). Sono 13 giocatori convocati. Gli atleti Paul Biligha, Alessandro Cappelletti e Giampaolo Ricci sono stati autorizzati a lasciare il raduno. Il capitano azzurro sarà Amedeo Tessitori. Questi i 13 azzurri: Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia), Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna), Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino), Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia), Giordano Bortolani (2000, 193, G, Tezenis Verona), Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Umana Reyer Venezia), Davide Casarin (2003, 196, P/G, Tezenis Verona), Andrea Mezzanotte (1998, 207, A/C, Happy Casa Brindisi), Guglielmo Caruso (1999, 208, A/C, Openjobmetis Varese), Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A/C, Unahotels Reggio Emilia), Riccardo Visconti (1998, 198, G, Carpegna Prosciutto Pesaro), Luca Severini (1996, 204, A, Bertram Yachts Derthona Tortona) e Tomas Woldetensae (1998, 196, G/A, Openjobmetis Varese).