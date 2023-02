Fiorentina, Italiano: “Abbiamo interpretato benissimo la sfida, grande gioia i gol degli attaccanti”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha commentato l’importante vittoria ottenuta contro il Braga, nel corso del match d’andata dello spareggio di Conference League. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Quando segnano gli attaccanti è sempre una gioia. In questo momento abbiamo bisogno di loro e stasera sono stati i nostri trascinatori. È una vittoria importante, che ci dà un bel vantaggio in vista del ritorno. Tutti i ragazzi hanno capito che in questo momento si deve dare qualcosa di più. Abbiamo interpretato benissimo questa sfida a partire dagli attaccanti, che devono trovare continuità nel segnare. Li ruoto apposta per cercare di far trovare a entrambi l’autostima giusta. Siamo una squadra che in queste partite è concentrata al massimo e ora dobbiamo fare altrettanto in campionato, perché così non va bene. Tra tre giorni abbiamo un derby importante. I gol fanno i miracoli e finalmente abbiamo visto il sorriso sul volto di Jovic. Ora però serve continuità di prestazioni”.