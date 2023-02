Masterchef 2023, stasera in tv giovedì 16 febbraio: orario, tv e anticipazioni

di Redazione 15

Torna l’attesissimo appuntamento di Masterchef. Stasera giovedì 16 febbraio 2023, la puntata dell’edizione 12 va in onda su Sky Uno dalle 21:15, anche in streaming su NOW con le puntate poi disponibili on demand. Ospite della serata in qualità di Commissario esterno per lo skill test, lo Che tristellato Enrico Crippa. Un esame che metterà alla prova gli aspiranti chef. Poi parola ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli per eliminazioni e la Mistery Box.