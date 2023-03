Juventus-Friburgo, Grifo: “Speriamo di fare una bella gara. Serie A? Sto bene in Germania”

Vincenzo Grifo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Friburgo, match dell’andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023: “Speriamo di fare una bella gara contro un’avversaria molto organizzata. Personalmente sono in forma e mi auguro di dimostrarlo il campo. Essere arrivati qui è una soddisfazione per tutto il gruppo. Non abbiamo rubato nulla a nessuno, anzi ci siamo sudati questo traguardo sul campo dimostrando a tutti ciò che siamo in grado di fare. La Juventus è una squadra fantastica con grandi giocatori, ma proveremo a fare la nostra miglior partita. Cosa servirà? Sfrontatezza“.

“Prima della partita ho scambiato qualche messaggio con Bonucci, in Nazionale ci capiamo bene – ha aggiunto Grifo – Serie A? Un sogno quando ero bambino. Adesso sto bene a Friburgo, dove la squadra mi sostiene e la città mi stima. Vogliamo goderci il momento e giocare con coraggio e concentrazione, senza però snaturarci“.