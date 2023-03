Juventus-Friburgo, Allegri regala una mimosa alle giornaliste presenti per la conferenza stampa

Massimiliano Allegri ha deciso di regalare una mimosa a tutte le giornaliste e teleoperatrici presenti in sala stampa per la conferenza della vigilia di Juventus-Friburgo, che si è tenuta nel giorno della festa della donna dell’8 marzo. Dopo aver risposto alle domande dei cronisti, il mister bianconero ha voluto omaggiare così la figura femminile. Spazio anche per un siparietto con un giornalista che ha affermato di fare il compleanno: “A te regalo una maglietta, ma solo se domani vinciamo”.