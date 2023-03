Tiro a volo, Coppa del Mondo Doha 2023: Bacosi e Lodde bronzo nella gara Mixed Team di Skeet

Arrivano altre medaglie da Doha, dove è in corso di svolgimento la seconda tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo 2023. Diana Bacosi e Luigi Lodde hanno infatti conquistato il bronzo nella gara Mixed Team di Skeet, superando nella finale per salire sul podio la coppia cilena composta da Francisca Crovetto Chadid e da Hector Andres Flores Barahona con il punteggio di 6-2. Davanti a loro gli Stati Uniti con Kimberly Rhode e Vincent Hancock e la Francia con Lucie Anastassiou e Eric Delaunay, rispettivamente d’oro e d’argento. Si erano invece fermati al round eliminatorio Martina Bartolomei e Gabriele Rossetti: per loro è arrivata l’undicesima piazza.

CALENDARIO E PROGRAMMA

“Gara tosta. Ho avuto qualche difficoltà all’inizio ma poi ho ritrovato la fucilata che ho avuto in questa trasferta – ha spiegato Lodde – Ci siamo trovati in sintonia con Diana (Bacosi, ndr) ed abbiamo fatto il nostro. Grazie al CT che continua a supportarmi e sopportarmi e a Fabio Partigiani che ci ha dato una gran mano e ci sostiene sempre”. “Condivido in pieno le sensazioni di Gigi, che è stato un compagno di squadra eccezionale – ha aggiunto la Campionessa Olimpica di Rio 2016 e medaglia d’argento a Tokyo 2020 – Ai suoi ringraziamenti aggiungo quelli per l’Esercito Italiano e per la Federazione, dal Presidente a tutto lo Staff, che ci sostengono e ci accompagnano sempre, ed ai nostri Sponsor”.