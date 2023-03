Fiorentina-Sivasspor, rivedi la conferenza stampa di Vincenzo Italiano (VIDEO)

di Mario Boccardi 18

Il video delle dichiarazioni, in conferenza stampa, di Vincenzo Italiano alla vigilia di Fiorentina-Sivasspor, gara d’andata degli ottavi di finale di Conference League. I viola sono reduci da sei vittorie consecutive nella competizione, inoltre hanno sconfitto il Milan 2-1 nell’ultima partita di campionato. L’allenatore ex Spezia ha, così, tenuto in guardia i suoi: il team turco ha vinto il proprio girone in autunno e non partirà certamente battuto. Clicca in alto per vedere il video con le parole di Italiano.