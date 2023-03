Juventus-Friburgo, Aldo Serena al debutto da commentatore tecnico di Sky

L’ex calciatore di Milan, Juventus e Inter Aldo Serena è pronto a fare il suo debutto da commentatore di Sky Sport. L’esordio da voce tecnica dell’emittente con sede a Milano avverrà in occasione di Juventus-Friburgo, match di andata degli ottavi di finale di Europa League. La partita, in onda alle 21 su Sky Sport Uno, sarà accompagnata dalla telecronaca di Maurizio Compagnoni, affiancato dalla novità di Serena al commento tecnico. Un debutto a suo modo storico sulla pay tv e un rientro di lusso sulla scena televisiva dopo il divorzio da Mediaset. Oltre 100 le partite commentate sull’emittente di Berlusconi per uno dei sei calciatori ad aver vinto lo scudetto con tre diverse società. Nei giorni scorsi Serena è stato ospite dei salotti di Sky nel corso di vari format d’approfondimento. Ora arriva anche l’esordio al microfono.