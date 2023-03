Highlights Alba Berlino-Virtus Bologna 74-96, Eurolega 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis

La Virtus Bologna torna al successo e lo fa in casa dell’Alba Berlino nel match valido per la 28ª giornata di Eurolega 2022/2023. Partita dominata dai ragazzi di Scariolo che vincono 96-74 grazie a un ispirato Teodosic da 21 punti e 6 assist in tre quarti giocati. Bene anche Weems dalla panchina con 22 punti. La squadra italiana sale a 13 vittorie e 15 sconfitte a 1 vittoria dalla zona playoff occupata dal Maccabi Tel Aviv. Resta in fondo alla classifica l’Alba Berlino con 7 vittorie e 21 sconfitte.