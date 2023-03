Roma, El Shaarawy: “Il mio gol rappresenta la forza del gruppo”

Stephan El Shaarawy ha parlato nel post partita del match di Europa League tra Roma e Real Sociedad: “Il mio gol rappresenta la forza del gruppo, è stata una rete importantissima. Cosa c’è dietro la nostra solidità? La forza mentale di questa squadra, un gruppo che si aiuta tantissimo. In certe partite, pur non giocando con grande qualità, bisogna vincere e non prendere gol. Siamo stati bravi contro la Juve e oggi, ma questa vittoria ha un peso maggiore proprio perchè arriva dopo quella con la Juve, è importante dare continuità”.