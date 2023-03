Sivasspor-Fiorentina, programma e telecronisti Sky e Dazn ritorno ottavi Conference League

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Sivasspor-Fiorentina, ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. In terra turca i viola difendono il risicato 1-0 dell’andata, punteggio che lascia del rammarico visto il dominio al Franchi. Invece per i toscani bisogna ancora sudarsi il pass per i quarti. Appuntamento fissato alle ore 18.45 di giovedì 16 marzo, chi riuscirà a vincere?

Sivasspor-Fiorentina sarà visibile su Sky Sport Football con la telecronaca di Massimo Marianella e su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Manuel Pasqual.