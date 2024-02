Josè Mourinho, la stoccata ai Friedkin: “Mandato via da qualcuno che sa poco di calcio”

Josè Mourinho lancia una stoccata a Dan e Ryan Friedkin, proprietari dell’AS Roma. Il 16 gennaio la società giallorossa comunicò il licenziamento dello special one che in un articolo scritto per Football.com, ripreso anche dai portoghesi di “A Bola”, si sofferma sulle competizioni europee con una premessa al veleno. “In queste fasi finali non ci sarò non perché sia stato già eliminato – scrive Mourinho, riferendosi alla Roma di De Rossi che proprio stasera affronterà il Feyenoord nell’andata dei playoff di Europa League, dopo il secondo posto del girone alle spalle dello Slavia Praga ottenuto sotto la guida dello Special One -, ma perché sono stato mandato via da qualcuno che sa poco di calcio”. “La vita è piena di alti e bassi, ma io sono al massimo, nonostante un licenziamento tanto inaspettato quanto ingiusto. Comunque tornerò a vivere queste partite Uefa con ancora più entusiasmo e fiducia”, la conclusione dell’ormai ex tecnico della Roma.