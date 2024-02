Ranking Fifa, l’Italia resta al nono posto. La Costa d’Avorio scala dieci posizioni

Come da programma, la Fifa ha aggiornato il ranking calcistico mondiale. Nessuna variazione in top 10: in testa rimangono i campioni del mondo dell’Argentina, davanti ai vicecampioni della Francia e all’Inghilterra. Gli azzurri di Luciano Spalletti restano al nono posto, alle spalle di Belgio, Brasile, Olanda, Portogallo e Spagna, mentre è la Croazia a chiudere la top ten con il decimo posto. Sono Coppa d’Africa e Coppa D’Asia a dare gli scossoni nelle retrovie. Le vincitrici, Costa D’Avorio e Qatar guadagnano rispettivamente 10 (39° posto) e 21 posizioni in classifica (37° posto). Scalano diverse posizioni anche le finaliste (Nigeria, 28ª, +14) e Giordania (70ª, +17), ma il passo in avanti più importante lo compie l’Angola (93ª, +24), arrivata sino ai quarti di finale della Coppa d’Africa. Il prossimo Ranking Fifa sarà pubblicato il 4 aprile.

Le prime 10 posizioni del Ranking FIFA