Tuffi grandi altezze, Mondiali Doha 2024: Oro Heslop, Barnabà in top 10 dai 27m. Baraldi 12esimo

Obiettivo top 10 raggiunto per Andrea Barnabà che chiude al nono posto la finale maschile dai 27 metri di tuffi dalle grandi altezze ai Mondiali di Doha. Dodicesima posizione di metà gara confermata invece per l’altro azzurro, Davide Baraldi in una gara vinta dal britannico Aidan Heslop (422.95) che negli ultimi due round è riuscito a scalare una posizione e a lasciarsi alle spalle il francese Gary Hunt (argento, 413.25) e il romeno Catalin-Petru Preda (bronzo, 410.20). Il 21enne di Chelmsford conquista l’oro con un quadruplo avanti carpiato con tre avvitamenti e mezzo finale che gli consente di ottenere un punteggio di 151.90.

Barnabà apre il terzo round con il triplo salto mortale ritornato con mezzo avvitamento che gli frutta un punteggio di 86.40. Sono 75.85 quelli ottenuti invece con il secondo salto, il quadruplo salto mortale avanti con mezzo avvitamento, che porta il totale a quota 325.05. Punteggio finale di 315.40 invece per Davide Baraldi, che ha chiuso la gara con un triplo salto mortale indietro con due avvitamenti da 82 punti.