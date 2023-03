Highlights e gol Manchester United-Betis 4-1: Europa League 2022/23 (VIDEO)

di Marzia Bosco 36

Il Manchester United batte il Betis per 4-1 nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/23. A sbloccare il risultato è Rashford al sesto minuto di gioco, è Juanmi a ristabilire l’equilibrio nella prima frazione. Nella ripresa la formazione di ten Hag riprende in mano le redini del match e firma prima un nuovo vantaggio con il grande gol di Antony e poi l’allungo con la rete di Fernandes. Sul finale è Weghorst a chiudere il match. Di seguito il video con gli highligths.