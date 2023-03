Wta Indian Wells 2023: Paolini cade contro Maria, esce anche Bronzetti

Nella giornata di oggi si sono giocati i match validi per il primo turno del Wta 1000 di Indian Wells 2023.

Abbandona subito il torneo Jasmine Paolini che si fa sorprendere dalla numero 70 del mondo Maria in due set 7-5 6-1. Vittoria a sorpresa per la tennista tedesca che è riuscita a strappare il servizio nel dodicesimo gioco del primo set all’italiana chiudendo l’incontro nel primo set. Secondo set con Paolini fuori dal match che cede due volte consecutive il servizio, prima sull’1-0 Maria e poi sul 3-0, uscendo sconfitta in 1 ora e 19 minuti. Al prossimo turno Maria affronterà la numero 8 del seeding Kasatkina.

Esce anche Bronzetti che cede al terzo set a Pera, 7-5 4-6 6-3 a favore della numero 43 del ranking Wta. Partita molto combattuta con la tennista italiana, numero 71 del mondo, che è riuscita a recuperare un break di svantaggio nel set decisivo cedendo definitivamente nell’ottavo game andando sotto 5-3. L’americana non trema e vince il set 6-3 avanzando al secondo turno dopo 2 ore e 50 minuti di battaglia. Al prossimo turno Pera affronterà Samsonova, testa di serie numero 12.