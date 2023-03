Europa League 2022/23: il Manchester United firma il poker, vittoria anche del Siviglia sul Fenerbahce

L’Europa League chiude i match di andata valevoli per gli ottavi di finale della competizione con la vittoria di Manchester United e Siviglia, termina in pareggio Shakhtar-Feyenoord.

Il Manchester United batte il Betis per 4-1, a sbloccare il risultato è Rashford al sesto minuto di gioco con un rimpallo favorevole insaccato perfettamente in rete. Il pareggio arriva al 32esimo, è Juanmi che dopo uno stop sventaglia un cross per Perez che lascia partire un destro dritto in porta. Nella seconda frazione la formazione di ten Hag riprende in mano le redini del match e firma prima un nuovo vantaggio con il grande gol di Antony e poi l’allungo con la rete di Fernandes. Sul finale è Weghorst ad aggiungersi al tabellino dei marcatori e chiudere il match.

Anche il Siviglia vince, battuto 2-0 il Fenerbahce. Dopo un primo tempo a reti inviolate, sono i padroni di casa a sbloccare il risultato al 56esimo minuto. Il neo entrato Jordan prende palla nello spazio e va al tiro dal limite, il pallone deviato beffa l’incolpevole Bayindir. Il raddoppio porta la firma di Lamela, l’attaccante ex Roma riceve in area il preciso passagio di Rakitic e riesce a battere il portiere con un rasoterra centrale. Pareggio invece allo Stadion Wojska Polskiego tra Shakhtar e Feyenoord: a mettere la prima firma sulla sfida è Rakitskyi al 79esimo, la gioia degli ucraini termina dopo poco però: all’88esimo è Bullaude a firmare di testa il definitivo 1-1.