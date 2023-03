Highlights e gol Arsenal-Sporting Lisbona 1-1 (3-5 dopo rigori): Europa League 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 57

Gli highlights e le azioni salienti di Arsenal-Sporting Lisbona, match valevole come ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. Nella prima frazione padroni di casa in vantaggio con Xhaka, nel secondo tempo pareggio di Goncalves. Si va ai supplementari, ma non basta. Alla fine a spuntarla ai rigori è la squadra ospite. Ecco le immagini.