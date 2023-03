Challenger Phoenix 2023, Matteo Berrettini al secondo turno: Bellucci battuto in due set

Matteo Berrettini ha conquistato l’accesso al secondo turno del Challenger 175 di Phoenix, in Arizona, battendo l’altro italiano Mattia Bellucci con un doppio 6-4 in un’ora e 37 minuti di gioco. Il numero tre d’Italia avrebbe dovuto sfidare Ivashka che però ha dato forfait a poche ore dalla partita lasciando così il posto a Bellucci in qualità di lucky loser. Nessun problema per Berrettini, che adesso se la vedrà con Aleksandar Vukic: l’australiano ha battuto un altro azzurro, Matteo Arnaldi, con il punteggio di 6-2 4-6 6-3.

TABELLONE PRINCIPALE

MONTEPREMI

COPERTURA TV

Il primo set ha visto un inizio abbastanza contratto per entrambi i giocatori, chiamati ad annullare palla break nei primi minuti di gioco. Bellucci gioca senza timore reverenziale e concede poco nei propri turni di battuta, ma nel momento decisivo arriva il passaggio a vuoto: nel nono game il numero 150 del ranking Atp finisce sotto 0-40 e alla terza palla break capitola. Berrettini non se lo fa dire due volte e chiude subito sul 6-4. Il secondo set inizia senza sussulti, ma nel settimo game ecco il break di Berrettini che nel momento decisivo alza il livello e fa sentire anche la maggiore esperienza. Bellucci prova a rimanere attaccato, ma il romano non concede nulla e chiude con un altro 6-4.