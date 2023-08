Grecia, arrestati sette tifosi dell’Olympiakos: si dirigevano armati al match contro il Genk

Arrestati sette tifosi rumeni nel nord della Grecia, trovati in possesso di coltelli e dispositivi di protezione, oltre a bombolette di vernice spray e indumenti protettivi normalmente usati per la boxe, così come hanno riferito le autorità locali. I tifosi si sarebbero diretti al match che l’Olympiakos disputerà questa sera alle 21, contro il Genk, valevole per la qualificazione all’Europa League. Le autorità greche rimangono in allerta dopo che un tifoso greco di 29 anni è stato pugnalato a morte lunedì scorso fuori dallo stadio dell’AEK Atene, provocando l’annullamento di una partita di qualificazione alla Champions League contro la Dinamo Zagabria. In quel caso sono stati più di 100 i tifosi arrestati.

L’escalation di episodi è confermata dal fatto che nonostante l’aumento della presenza della polizia nella capitale greca, un gruppo di giovani ha attaccato un caffè nel centro di Atene vicino allo stadio utilizzato da un altro club di Atene, il Panathinaikos. In questo caso la polizia ha arrestato 11 persone dopo che le vetrine dei negozi sono state distrutte.