Reggina, presentato ricorso al Consiglio di Stato: ultima chance per la Serie B

Ultima piccola chance di tornare in Serie B per la Reggina, che presentato ricorso al Consiglio di Stato, l’ultimo a disposizione. Il club calabrese lo scorso 7 agosto ha ricevuto le motivazioni dell’ultimo appello bocciato dal Tar e oggi, entro la scadenza prevista, ha deciso di affidare all’ultimo grado della giustizia. Anche il presidente Felice Saladini negli scorsi giorni aveva annunciato questa decisione: “Siamo tutti stupefatti dalla decisione. A quanto pare non tutte le proprietà e non tutte le squadre siano uguali”.