Napoli, De Laurentiis blinda Osimhen: “Resta, esistono dei contratti da rispettare”

In casa Napoli da diverso tempo tiene banco la questione legata al rinnovo di contratto di Victor Osimhen, tentato dalla lauta offerta dell’Al-Hilal. Il club saudita, infatti, non vuole mollare l’attaccante nigeriano, ma neanche il presidente dei campioni d’Italia Aurelio De Laurentiis vuole lasciarlo andare, come confermato da lui stesso ai microfoni di Sky Sport direttamente dal ritiro di Castel di Sangro: “Osimhen resta, ha un contratto per altri due anni, dove dovrebbe andare? Esistono dei contratti e sono sempre da rispettare da entrambe le parti. Finchè la bilateralità c’è si va sempre d’amore e d’accordo, con Osimhen questo c’è sempre. State sereni e tranquilli”.

“Noi dobbiamo sempre sperare di ripetere un campionato straordinario dove tutti devono sudare la maglia e impegnarsi. Sono sicuro che con il nostro mister da lunedì si lavorerà in maniera dura a Castel Volturno per la prima giornata di campionato”, ha aggiunto il numero 1 dei campioni d’Italia.