Formazioni ufficiali Manchester United-Betis, Europa League 2022/23

Questa sera alle ore 21.00 si affronteranno Manchester United e Betis, in quella che sarà l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/23. Gli inglesi sono alla ricerca del riscatto, dopo la pesantissima sconfitta subita contro il Liverpool per 7-0. Davanti però si troverà un Betis quinto in classifica in Liga, che vorrà sorprendere ad Old Trafford. Ecco intanto le formazioni ufficiali del match:

MANCHESTER UNITED: in attesa

BETIS: in attesa