Napoli, Politano: “Sorpresi da quello che abbiamo fatto. Contro Atalanta vogliamo tornare a vincere”

“Non mi aspettavo una stagione così bella, ma sin dal primo giorno, nonostante avessimo perso giocatori importanti, c’è stato subito un bel gruppo, con nuovi giocatori importanti a disposizione del mister. Siamo sorpresi anche noi da quello che abbiamo fatto, ma il campionato è lungo e non si molla un centimetro“. Così Matteo Politano commenta la stagione vissuta fino a questo momento dal Napoli.

Lo sguardo va subito al weekend, visto che, dopo la sconfitta contro la Lazio, arriva un altro scontro molto importante, contro l’Atalanta di Gasperini: “Perdere fa parte del calcio, ma serve sempre il morale alle stelle – sottolinea l’esterno, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss –. Contro La Lazio ci abbiamo provato in tutti i modi, non meritavamo la sconfitta. La Lazio è venuta a fare un gioco che non è suo. Sarri gioca tanto a pallone, sabato invece si sono chiusi e sono stati bravi a sfruttare l’occasione avuta. Con l’Atalanta sappiamo che è difficile ma vogliamo assolutamente tornare a vincere”.