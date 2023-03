Coppa Italia femminile 2023, sabato 11 marzo le semifinali di ritorno

Sabato 11 marzo tornano le grandi emozioni della Coppa Italia femminile 2023, che vedrà in scena le semifinali di ritorno con due match di altissimo livello, entrambi con fischio d’inizio alle ore 14:30. A Vinovo, Juventus e Inter ripartiranno dall’1-1 dell’andata: le bianconere, vincitrici della passata edizione, puntano alla terza finale della competizione (proprio come la Roma), mentre le nerazzurre sono alla ricerca della prima vittoria contro la formazione piemontese. Al Tre Fontane, invece, si giocherà Roma-Milan, una sorta di replay della finale del 2021: in questo caso si parte dallo 0-1 a favore delle rossonere, grazie alla rete di Martina Piemonte. Entrambe le partite verranno trasmesse in diretta da La7 e Timvision.