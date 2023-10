Highlights Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 79-82: Eurolega 2023/2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 12

Il video con gli highlights di Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 79-82, sfida valevole per la prima giornata di Eurolega 2023/2024. La squadra di Banchi è in controllo per buona parte della gara, ma i lituani non mollano mai e rispondono sempre ad ogni allungo delle Vu Nere. Arriva, quindi, la sconfitta al debutto nella competizione per la squadra italiana, alla quale non basta l’ottima prestazione offensiva di Mickey e Shengelia.