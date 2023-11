Europa League, Llorente: “Roma male in trasferta, è un problema di mentalità”

“Sappiamo che dobbiamo migliorare fuori casa, dobbiamo migliorare perché a volte è un problema di mentalità. Se miglioriamo in questo penso che diventeremo una squadra molto competitiva. Cosa è successo a Praga? Ormai è il passato, la partita è stata la peggiore ma domani è una partita completamente diversa. Sarà difficile ma dobbiamo vincerla perché è la più importante per noi“. Così Diego Llorente, difensore giallorosso, parla del rendimento della Roma lontano dall’Olimpico in conferenza stampa prima della sfida al Servette, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. “Ogni stagione do e cerco di dare il massimo. Nazionale? Resta sempre un obiettivo. Sono qui per aiutare il club, ma ho anche degli obiettivi individuali e la nazionale è sempre in cima ai miei pensieri. Lavoriamo giorno dopo giorno e penso che adesso siamo migliorati difensivamente“, conclude Llorente.