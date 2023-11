Servette-Roma, rivedi la conferenza stampa di Mourinho (VIDEO)

di Cristian Mancin 25

“Domani pensiamo a vincere. l’obiettivo è quello. Avremo bisogno di tutti, farò dei cambi e mi aspetto che tutti diano grande contributo. Il pareggio a noi non serve. La partita di Praga è stata inaccettabile per la prestazione più che per il risultato. Anche se la testa era al derby, quella prestazione non deve mai più ripetersi. Domani è un altra partita e proveremo a vincere”. A dirlo è l’allenatore della Roma Josè Mourinho in conferenza stampa alla vigilia del match con il Servette in Europa League. Di seguito, ecco l’intervento completo del tecnico giallorosso nella sala stampa in vista della partita contro la squadra svizzera.