Conference League 2023/2024, risultati e classifiche

Uefa Europa Conference League 2023/2024 al via. Si parte con i primi turni preliminari, primo step di un percorso che porterà fino alla finalissima del 1° giugno allo alla OPAP Arena di Atene. Terza edizione per la terza competizione europea, che al momento non sa ancora se vedrà rientrare la Juventus o la Fiorentina, finalista della scorsa stagione che in campionato si è qualificata proprio sotto i bianconeri. Sportface.it vi terrà compagnia dalla prima fino all’ultima partita di questa edizione, con la speranza di vedere ancora una finalista italian.

I risultati

Primo turno di qualificazione

Andata

Mercoledì 12 luglio

Ore 19:30, Diddeleng-St Patrick’s

Ore 20:00, B36-Paide

Giovedì 13 luglio

Ore 17:00, Ararat Armenia-Egnatia

Ore 17:00, Inter Escaldes-Vikingur

Ore 17:00, Pyunik-Trans

Ore 17:00, Tobol-Honka

Ore 17:30, Zilina-Levadia

Ore 17:30, Makedonija-FC RFS

Ore 18:00, Magpies-Dundalk

Ore 18:00, Haka-Crusaders

Ore 18:00, Panevezys-Milsami

Ore 19:00, Domzale-Balzan

Ore 19:00, Torpedo Kutaisi-Sarajevo

Ore 19:00, Alashkert-FK Arsenal Tivat

Ore 19:00, Riga-Vikingur Reykjavik

Ore 19:00, Dukagjini-Europa

Ore 19:00, Hegelmann-Shkupi

Ore 19:00, Gzira-Glentoran

Ore 19:30, Progres-Djilani

Ore 19:30, Dunajska Streda-Dila

Ore 19:30, Penybont-FC Santa Coloma

Ore 20:00, Vaduz-Neman

Ore 20:00, Tirana-Dinamo Batumi

Ore 20:00, KA-Connah’s Quay

Ore 20:00, Shkendija-Haverfordwest

Ore 20:00, HB-Deryy

Ore 20:30, Sutjeska-Cosmos

Ore 20:30, Zeljenzicar-Dinamo Minsk

Ore 20:45, La Fiorita-Zimbru

Ore 20:45, Linfield-Vllaznia

Ore 21:00, Maribor-Birkirkara