Europa League in chiaro sulla Rai: vicino accordo con Sky per Milan-Roma e Atalanta-Liverpool

Si va verso l’accordo tra Sky e Rai per la visione in chiaro delle partite dei quarti di finale di Europa League, considerate dalla tv di stato come eventi di interesse nazionale. Milan-Roma e Atalanta-Liverpool, uno scontro per turno, sarebbe così infatti vicino a essere trasmesso sui canali Rai, in modo tale da garantire – con TV8 che manderà in onda l’altra partita nei due giovedì in questione – entrambe le partite, sia all’andata che al ritorno, in chiaro. Lo riportano fonti ben informate, come il noto blogger ed esperto televisivo Davide Maggio, che ha messo in relazione questo accordo imminente con lo spostamento da aprile a settembre della messa in onda della nuova stagione di Don Matteo, programmata proprio per il giovedì sera. Si attendono sviluppi in tal senso nelle prossime ore.