Sci alpino finali Saalbach 2024, Brignone: “Soddisfatta del risultato, nessun rimpianto in stagione”

“Sono soddisfatta del risultato. La neve era molto morbida e io sono ancora meglio quando è trasformata. Inoltre c’era tanta velocità. Onestamente non pensare di fare una prestazione di questo livello perché credevo di non riuscire a fare la differenza“. Così Federica Brignone dopo il secondo posto nel super-G delle finali di Saalbach 2024. Giornata positiva, ma che purtroppo le ha impedito di soffiare la coppa di specialità a Lara Gut-Behrami: “Sono convinta che Lara avrebbe vinto anche con Shiffrin in gara. Io mi sono limitata a farle un po’ di concorrenza per evitare che ce l’avesse troppo facile. Scherzi a parte, sono consapevole di poter essere pericolosa quando sto bene. Non ho nulla da recriminare in questa stagione. Domani cercherò di far bene in discesa, poi si resetta tutto e si riparte verso il prossimo anno“. Meno felice invece Lara Pirovano, undicesima: “Ho commesso qualche errorino. Devo migliorare per l’anno prossimo se voglio andare sul podio. Cercherò di dare tutto in discesa per chiudere in bellezza la stagione“.