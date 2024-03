Moto 2, risultati e classifica prove libere GP Portogallo 2024: doppietta Gresini con Gonzalez e Arenas

Terminate le prime prove libere del GP del Portogallo per la Moto 2, con una doppietta del Team Gresini, con Gonzalez e Arenas rispettivamente primo e secondo. Terzo il futuro pilota Ducati, Fermìn Aldeguer. Sesto Arbolino a un secondo dalla vetta. Tra gli altri italiani troviamo Vietti in nona posizione e Foggia in ventesima. Da segnalare il rientro di Jake Dixon che dopo l’importante caduta in Qatar, rientra da subito in pista e sigla il quinto tempo di questa sessione. Ancora out Salac dichiarato unfit, rientrerà probabilmente durante il GP del Texas.

Sessione condizionata dalla pista sporca, ma i tempi sono andati via via migliorando così come le condizioni del tracciato. Si prevede quindi una sessione di prove libere MotoGP tranquilla e senza difficoltà.

Di seguito la classifica dei primi dieci:

1 18 M.Gonzalez 1:44.900

2 75 A.Arenas +0.588

3 54 F.Aldeguer+0.698

4 35 S.Chantra +0.859

5 96 J.Dixon +0.950

6 14 T.Arbolino +1.061

7 44 A.Canet +1.435

8 21 A.Lopez +1.789

9 13 C.Vietti +1.876