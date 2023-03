Europa League 2022/2023, quarti di finale: le squadre qualificate

Vanno in archivio gli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. Il sorteggio avrà luogo il 17 marzo dalle ore 13:00 e si svolgerà presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera). Grande attesa per il prossimo turno della competizione europea in questa strada verso la finale di Budapest. Le partite saranno giocate il 13 e il 20 aprile 2023. Di seguito, ecco le otto migliori della competizione con l’obiettivo del trionfo europeo. Sportface.it vi terrà compagnia con gli approfondimenti sulle squdre qualificate.

Le squadre qualificate

IN AGGIORNAMENTO