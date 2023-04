Europa League 2022/2023: le squadre qualificate alle semifinali

Si attende questa sera per scoprire le qualificate alle semifinali di Europa League 2022/23. Saranno otto le squadre che scenderanno in campo alle ore 21 per giocarsi il passaggio alla fase successiva della competizione: la Roma dovrà recuperare lo svantaggio contro il Feyenoord, la Juventus invece confermare la vittoria sullo Sporting. Attesa anche per le sfide Royal Union-Leyerkusen, Siviglia -Manchester United.

IL TABELLONE PRINCIPALE

