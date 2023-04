Latina-Fidelis Andria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutte le informazioni sula data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Latina-Fidelis Andria, match valevole per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sperano di portare a casa una vittoria per difendere il loro piazzamento playoff e magari guadagnare altre posizioni in classifica. La squadra pugliese, invece, deve assolutamente vincere per evitare la retrocessione diretta e provare a salvarsi nella post season con i playout. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 23 aprile alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

