Diffidati Roma-Leverkusen: ci sono giallorossi a rischio squalifica in vista del ritorno?

La Roma sfida il Bayer Leverkusen in piena emergenza, ma per Josè Mourinho c’è un pensiero in meno in occasione della semifinale di andata di Europa League: i diffidati. Come spiega il regolamento del torneo, infatti, alla fine dei quarti di finale delle coppe europee l’Uefa provvede ad azzerare le sanzioni accumulate nei turni precedenti (stessa cosa dopo i playoff di qualificazione). Di conseguenza, nessun giocatore di Roma e Bayer Leverkusen è a rischio squalifica in vista del ritorno. E per lo stesso motivo nessun giocatore di una delle due squadre potrà essere costretto a saltare la finale per una somma di gialli in diverse gare.