Diffidati Fiorentina-Basilea: ci sono viola a rischio squalifica in vista del ritorno?

La Fiorentina ospita il Basilea nella semifinale di andata di Conference League. La squadra di Vincenzo Italiano cerca un risultato positivo in vista del ritorno. Ma come funziona la situazione legata ai diffidati? Come si legge nel regolamento della terza competizione Uefa (ma vale anche per Champions ed Europa League) il conto dei cartellini gialli è azzerato alla fine dei quarti di finale. Proprio come avviene al termine dei playoff di qualificazione, di conseguenza, nessun giocatore sarà in diffida. Una preoccupazione in meno per Italiano. Nessun giocatore di una delle due squadre quindi potrà essere costretto a saltare la finale per una somma di gialli in diverse gare.