Nella sesta giornata della fase a campionato della Europa League 2024/25 la Lazio vola in Olanda per affrontare l’Ajax in una sfida dal grande fascino europeo. Dopo il pari contro il Ludogorets i biancocelesti si sono fatti raggiungere al comando della classifica dall’Eintracht Francoforte, mentre l’Athletic Club ha già giocato vincendo sul campo del Fenerbahce ed è attualmente in testa da sola. È attesa dunque al risposta della formazione romana, che però non avrà vita facile sul campo dei Lancieri. Scopriamo se e quali sono i giocatori diffidati nel match contro gli olandesi. In Europa League, da regolamento, si entra in diffida dopo due ammonizioni rimediate e si viene squalificati alla terza (a seguire, di nuovo diffida già alla quarta e squalifica alla quinta, e via discorrendo). Nella formazione di Marco Baroni la diffida pende sul capo di tre giocatori: si tratta di Mattia Zaccagni, Samuel Gigot e Luca Pellegrini, che hanno rimediato due cartellini gialli.

QUALI GIOCATORI DELLA LAZIO SONO A RISCHIO SQUALIFICA?

Oltre ai tre giocatori in diffida, ce ne sono altri nella Lazio che dovranno fare attenzione. A rischio infatti con un cartellino giallo ci sono anche: si tratta di Matteo Guendouzi, Gustav Isaksen, Patric, Nicolò Rovella e Loum Tchaouna, oltre all’indisponibile Alessio Romagnoli.