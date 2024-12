Victor Osimhen è tra i centravanti più forti del panorama internazionali, ci sono pochi dubbi in merito.

L’ultima stagione dell’attaccante nigeriano con la maglia del Napoli è stata sicuramente deludente, soprattutto se confrontata a quella precedente in cui aveva trascinato gli azzurri a suon di gol alla conquista dello storico terzo Scudetto sotto la sapiente guida di Luciano Spalletti. Diciassette gol in trentadue partite agli ordini di Rudi Garcia prima e di Walter Mazzarri e Francesco Calzona poi non sono sicuramente ma pochi, ma decisamente meno rispetto ai trentuno segnati nella stagione precedente. Le questioni extra campo hanno poi fatto il resto, con il rinnovo milionario con il Napoli che ha portato poi alla brusca rottura in estate e ad un lungo periodo vissuto praticamente da separato in casa.

Victor Osimhen ha partecipato ai ritiri pre stagionali degli azzurri, a Dimaro Folgarida prima e a Castel di Sangro poi, ma sempre da escluso, sempre in disparte rispetto al gruppo salvo sporadici episodi. Antonio Conte, infatti, non lo ha mai considerato parte del progetto, visto quanto comunicatogli dalla società al momento del suo arrivo a Napoli. Dopo un mercato fatto di tanti rumors e di nessuna offerta concreta, il nigeriano si è dovuto accontentare della Turchia e del Galatasaray, con cui comunque sta conducendo una stagione di tutto rispetto. Dieci gol in tredici presenze fin qui, un bottino importante che gli sta permettendo di avere continuità di gioco e di realizzazione.

Nonostante queste difficoltà Victor Osimhen resta comunque tra gli attaccanti più apprezzati al mondo, motivo per cui l’interesse delle big d’Europa per lui è tutt’altro che svanito e, anzi, potrebbero presto ritornare all’assalto.

Il PSG vuole Osimhen: pronta la maxi offerta al Napoli

Su Osimhen continua ad esserci il mirino del Paris Saint-Germain, squadra che nelle stagioni passate lo ha spesso puntato ma senza affondare il colpo, anche a causa delle richieste a tre zeri di Aurelio De Laurentiis.

I francesi, però, vorrebbero approfittare della situazione venutasi a creare, per strappare un prezzo più abbordabile e portare il nigeriano ai piedi della Tour Eiffel. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i parigini già nel prossimo gennaio potrebbero fare un’offensiva per convincere tutte le parti in causa. A condurre la trattativa, sponda PSG, ci sarebbe quel Luis Campos che con Osimhen ha avuto un rapporto meraviglioso ai tempi del Lille.

L’ostacolo, però, è rappresentato dalle due clausole che l’acquirente di Osimhen si troverà di fronte in sede di negoziazione. Infatti, oltre agli oltre 75 milioni di euro che spetterebbero al Napoli, bisognerebbe pagare anche una cifra congrua e non definita al Galatasaray per risolvere il prestito del calciatore prima del termine della stagione. Galatasaray che, dopo il grave infortunio accorso a Mauro Icardi, difficilmente si libererà di Victor Osimhen senza opporre resistenza.

Non è dunque finita, Osimhen potrebbe presto tornare nell’Olimpo.