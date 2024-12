Il programma e i telecronisti su Sky di Roma-Braga, match valido per la sesta giornata del girone unico dell’Europa League 2024/2025. Allo stadio Olimpico i giallorossi sfidano i portoghesi in una partita già decisiva. Lo è perché fin qui i capitolini hanno ottenuto una sola vittoria a fronte di un ko e tre pareggi, l’ultimo di questi insperato e in extremis in casa del Tottenham, dunque bisogna dare seguito a quel punto strappato a Londra per evitare di compromettere il cammino nella seconda coppa europea per importanza. Occhio però agli ospiti che si trovano più in su in classifica e hanno conquistato sette punti fin qui. Si tratta di fatto di uno spareggio per restare in modo saldo dentro alle 24 e non rischiare brutte sorprese. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 18.45 di giovedì 12 dicembre.

I TELECRONISTI DI ROMA-BRAGA

Roma-Braga sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Blerim Dzemaili.