Calendario Atalanta Europa League 2023/2024: programma, date, orari e diretta tv

Il calendario completo, gli orari, il programma e le dirette tv delle partite dell’Atalanta nell’Europa League 2023/2024. A Montecarlo è andato in scena l’attesissimo sorteggio della fase a gironi della seconda competizione europea per club con i nerazzurri di Gian Piero Gasperini che vogliono andare il più possibile in fondo. L’Atalanta è stata inserita nel girone D e affronterà lo Sporting Lisbona, lo Sturm Graz e il Rakow.

IL CALENDARIO DELL’EUROPA LEAGUE DELL’ATALANTA

GIRONE D

ATALANTA

SPORTING LISBONA

STURM GRAZ

RAKOW

Il calendario completo verrà stilato dalla Uefa entro e non oltre le ore 12 di sabato 2 settembre. Intanto ecco le date nelle quali si giocheranno le sei giornate della fase a gironi

PRIMA GIORNATA: 21 settembre 2023

Ore 21:00 – Atalanta-Rakow

SECONDA GIORNATA: 5 ottobre 2023

Ore 18:45 – Sporting Lisbona-Atalanta

TERZA GIORNATA: 26 ottobre 2023

Ore 18:45 – Sturm Graz-Atalanta

QUARTA GIORNATA: 9 novembre 2023

Ore 21:00 – Atalanta-Sturm Graz

QUINTA GIORNATA: 30 novembre 2023

Ore 18:45 – Atalanta-Sporting Lisbona

SESTA GIORNATA: 14 dicembre 2023

Ore 21:00 – Rakow-Atalanta

GLI ORARI DELLE PARTITE

Per ogni giornata si giocheranno metà partite alle ore 18:45 e l’altra metà alle ore 21, sempre di giovedì.

LA DIRETTA TV

I match verranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport e su Dazn con la possibilità che venga trasmessa una partita a settimana in chiaro su Tv8.