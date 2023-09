Calendario Lazio Champions League 2023/2024: programma, date, orari e diretta tv

Il calendario completo, gli orari, il programma e le dirette tv delle partite della Lazio nella Champions League 2023/2024. A Montecarlo è andato in scena l’attesissimo sorteggio della fase a gironi della massima competizione europea per club con i biancocelesti di Maurizio Sarri che hanno come obiettivo provare a superare questa fase ed accedere agli ottavi di finale. La Lazio era inserita in terza fascia ed hanno incontrato Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic.

IL CALENDARIO DELLA CHAMPIONS LEAGUE DELLA LAZIO

GIRONE E

FEYENOORD

ATLETICO MADRID

LAZIO

CELTIC

PRIMA GIORNATA

Martedì 19 settembre

ore 21 Lazio-Atletico Madrid

SECONDA GIORNATA

Mercoledì 4 ottobre

ore 21 Celtic-Lazio

TERZA GIORNATA

Mercoledì 25 ottobre

ore 21 Feyenoord-Lazio

QUARTA GIORNATA

Martedì 7 novembre

ore 21 Lazio-Feyenoord

QUINTA GIORNATA

Martedì 20 novembre

ore 18.45 Lazio-Celtic

SESTA GIORNATA

Mercoledì 13 dicembre

ore 21 Atletico Madrid-Lazio

GLI ORARI DELLE PARTITE

Per ogni giornata si giocheranno quattro partite alle ore 18:45, due al martedì e due al mercoledì. Mentre tutte le altre dodici si giocheranno alle ore 21 italiane (sei al martedì e sei al mercoledì).

LA DIRETTA TV

I match verranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport e su Infinity con l’eccezione di una partita al mercoledì sera che verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. Inoltre Mediaset trasmetterà una partita in chiaro il martedì sera alle ore 21, in diretta su Canale 5.