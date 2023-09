Calendario Milan Champions League 2023/2024: programma, date, orari e diretta tv

Il calendario completo, gli orari, il programma e le dirette tv delle partite del Milan nella Champions League 2023/2024. A Montecarlo si è tenuto l’attesissimo sorteggio della fase a gironi della massima competizione europea per club e i rossoneri di Pioli, rinnovati con tanti colpi di mercato, vogliono provare a ripetere quanto fatto lo scorso anno, quando hanno raggiunto le semifinali. Il Milan era inserito in terza fascia e ha pescato e Psg, Borussia Dortmund e Newcastle.

IL CALENDARIO DELLA CHAMPIONS LEAGUE DEL MILAN

GIRONE F

Psg

Borussia Dortmund

MILAN

Newcastle

PRIMA GIORNATA

Martedì 19 settembre

ore 18.45 Milan-Newcastle

SECONDA GIORNATA

Mercoledì 4 ottobre

ore 21 Borussia Dortmund-Milan

TERZA GIORNATA

Mercoledì 25 ottobre

ore 21 Psg-Milan

QUARTA GIORNATA

Martedì 7 novembre

ore 21 Milan-Psg

QUINTA GIORNATA

Martedì 20 novembre

ore 21 Milan-Borussia Dortmund

SESTA GIORNATA

Mercoledì 13 dicembre

ore 21 Newcastle-Milan

GLI ORARI DELLE PARTITE

Per ogni giornata si giocheranno quattro partite alle ore 18:45, due al martedì e due al mercoledì. Mentre tutte le altre dodici si giocheranno alle ore 21 italiane (sei al martedì e sei al mercoledì).

LA DIRETTA TV

I match verranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport e su Infinity con l’eccezione di una partita al mercoledì sera che sarà visibile in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. In più, va ricordato che Mediaset trasmetterà una partita in chiaro il martedì sera alle ore 21, in diretta su Canale 5.