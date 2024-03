Brighton-Roma, De Rossi: “Gestire non vuol dire chiudersi. Lukaku problema all’anca”

“Non siamo quasi alla fine dell’opera, stiamo a metà strada. Dybala sta bene come quasi tutti i giocatori. Lukaku ha un problema all’anca che si porta dietro da mesi, quando spunta fuori lo deve gestire con un po’ di riposo. Qualsiasi formazione schieriamo dobbiamo fare una grande partita. A maggior ragione se non ci sarà qualche calciatore che gioca sempre, chi entra deve fare una grande partita. Sono sicuro che possiamo giocare anche senza Dybala e Lukaku, qualora Paulo non giocasse domani. Lo devo ancora decidere”. Lo ha detto Daniele De Rossi, allenatore della Roma, alla vigilia della sfida contro il Brighton, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. “Penso che la gestione per un calciatore, per un allenatore, sia il pane. Gestire non vuol dire chiudersi perché ho fatto quattro gol all’andata – ha proseguito il tecnico -. Gestire significa capire le fasi della partite e riconoscere le condizioni dell’avversario. E se c’è stata una partita in cui abbiamo gestito bene, è stata proprio l’andata. Nel secondo tempo loro hanno preso in mano il pallino del gioco e noi siamo stati bravi ad aspettarli e a fargli male in contropiede”, ha poi concluso.

E ancora: “Arrivare alla sosta con un grande risultato domani e un altro domenica sarebbe la migliore delle partenze che potessi sognare. Le grandi squadre quando hanno un calo poi si ritirano su, a prescindere dall’allenatore. Sono contento del percorso fatto insieme, nei miei migliori auspici c’era questa partenza, anche come feeling che si è creato. Mi sembra che i calciatori credano in maniera forte in quello che provo a trasmettergli, partita dopo partita vedo cose che mi piacciono”, conclude.