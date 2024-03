Brighton-Roma, Bove: “Io il nuovo De Rossi? Onorato, ma vorrei anche avere mia carriera”

“Io il De Rossi del futuro? E’ bellissimo perchè l’ho sempre visto giocare in tv e ora è il mio allenatore. Credo che possa darmi dei consigli che nessun altro possa darmi visto anche il livello a cui ha giocato. Questi paragoni ci sono sempre, ma ogni giocatore ha la sua carriera e non mento nel dire che vorrei avere una carriera come la sua. Sono onorato di essere accostato a lui, ma io vorrei anche avere la mia di carriera”. Sono le parole di Edoardo Bove, centrocampista della Roma, nella conferenza che anticipa la sfida contro il Brighton, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. “Affronto sempre il mio lavoro allo stesso modo. Penso che ogni giocatore attraversi momenti in cui gioca meno. La vera bravura sta nella costanza del lavoro – ha proseguito il centrocampista giallorosso -. Ancora non so se scenderò in campo, ma non ho problemi a giocare da centrale o più avanzato”, ha poi concluso.