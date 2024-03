Volley femminile, Cev Cup: Chieri piega Neuchatel 3-0 nella finale di andata

Chieri vince su Neuchatel in tre set, nell’andata della finale di Cev Cup. Dopo un primo set molto equilibrato, Chieri sale in cattedra nel secondo parziale. Il terzo parziale si dimostra più teso, ma infine le italiane riescono a trovare la vittoria. Il ritorno si giocherà in casa di Chieri la prossima settimana, con la vincitrice pronta ad essere eletta squadra campionessa.

Il primo parziale di gioco risulta molto equilibrato. Neuchatel, squadra svizzera che ospita Chieri nel proprio palazzetto, guadagna il vantaggio nelle prime battute. Le italiane rimangono all’inseguimento per gran parte del set, ma sul finale riescono a pareggiare. Il parziale si è dimostrato equilibrato per la sua totalità, con Chieri che risultava quasi perfetta in attacco, ma con piccole sbavature in ricezione. Ecco che Grobelna firma il sorpasso e poi il set point e la formazione ospite vince il primo set per 25-23. Il secondo set vede Chieri eclissare le avversarie. Le italiane trovano il vantaggio fin da subito e a partire dall’8-6 iniziano a costruire un importante vantaggio, che si allunga fino a dieci punti sul 10-20. Sul finale, Chieri strappa un +12, vincendo il set per 13-25. Nel terzo set, continua il ruolo centrale di Grobelna, Skinner e Malinov. Il parziale si dimostra più equilibrato, specialmente in fase avanzata. Neuchatel firma il pareggio e inizia una lotta punto a punto, che tiene tutti gli appassionati con il fiato sospeso. Infine, ecco che Chieri mette a terra la palla del 26-24.